Chciał ukraść dwa czteropaki piwa, powstrzymali go klienci

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 lipca w jednym z jeleniogórskich sklepów. Tam 42-letni mężczyzna próbował wynieść skradzione dwa czteropaki piwa o wartości 50 złotych. Kiedy pracownica sklepu chciała go powstrzymać zaczęła się szarpanina. Mężczyzna próbował uciec, jednak uniemożliwili mu to inni klienci i przekazali go w ręce policji.