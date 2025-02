Akt oskarżenia o zabójstwo kolegi z pracy

Do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wpłynął akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu mieszkańcowi Mysłakowic oskarżonemu o zabójstwo Zbigniewa K. Do tragedii doszło w kwietniu ubiegłego roku, po tym, jak mężczyźni wspólnie pili. Oskarżony miał uderzyć kolegę z pracy w głowę, doprowadzając do jego śmierci. Mężczyzna nie przyznał się do winy.