Do zdarzenia doszło 5 lutego około godz. 21 przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach. Tam dwóch 19-latków wraz z innymi osobami bez powodu zaatakowało trzech nastolatków.

Według oławskiej policji, jeden z 19-latków bił 16-letnich chłopców szklaną butelką w głowę i twarz. Dodatkowo napastnicy ukradli jednemu z pokrzywdzonych telefon komórkowy o wartości 900 zł, kiedy ten wypadł mu z kieszeni. Używając przemocy agresorzy zmusili go do podania numeru PIN.

Jak ustalili śledczy, obaj mężczyźni w momencie zatrzymania byli pijani.

Areszt dla 19-latka

Sąd Rejonowy w Oławie zastosował wobec jednego z podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. Dodatkowo mężczyzna odpowie za zniszczenie wiaty przystanku autobusowego przy ul. Techników w Jelczu-Laskowicach. Wobec drugiego z mężczyzn zastosowano dozór policyjny.

Za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, udział w pobiciu oraz stosowanie przemocy - grożą wieloletnie kary pozbawienia wolności. Za zniszczenie mienia grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia oraz obowiązek naprawienia szkody.

