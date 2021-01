Zginął w sklepie, od jednego strzału. Wcześniej ojciec miał mu grozić śmiercią, trwał proces

Ojciec w szpitalu

Oznacza to, że mężczyzna na razie nie zostanie przesłuchany, co też uniemożliwia przedstawienie zarzutów. Prokurator przyznała, że sprawca po oddaniu strzału dokonał samookaleczenia, ale nie to - jak zapewnia - jest przyczyną pogorszenia się jego stanu zdrowia. - Są to inne czynniki, o których mówić nie mogę - wyjaśnia.