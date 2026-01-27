Zaatakował młotkiem, miał też nóż

Do zdarzenia doszło w Jelczu Laskowicach Źródło: Google Earth

Do ataku doszło 20 stycznia 2025 roku podczas kłótni między mężczyznami w Jelczu Laskowicach na Dolnym Śląsku. Według prokuratury, 41‑letni obywatel Gruzji, Vasil S., miał usiłować pozbawić życia mężczyznę.

"W trakcie kłótni, kilka razy uderzył pokrzywdzonego młotkiem w głowę, a następnie zadał mu ciosy młotkiem i nożem w klatkę piersiową, szyję i ramię" - informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Poszkodowany doznał licznych ran tłuczonych, ciętych i kłutych oraz złamania żebra.

Prokurator postawił Vasilowi S. zarzut usiłowania zabójstwa.

"W trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego Vasil S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że w trakcie spotkania, na które zaprosił go pokrzywdzony, został przez niego zaatakowany i wówczas broniąc się uderzył go młotkiem. Zaprzeczył jednak, aby używał wówczas noża. Nie był w stanie wyjaśniać skąd u pokrzywdzonego pojawiły się rany cięte i kłute" - dodaje Stocka-Mycek.

Wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Grozi mu nawet dożywocie.

