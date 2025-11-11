Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Korek na A4 przed granicą po tragicznym wypadku w Niemczech

Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Do tragicznego wypadku doszło w okolicy Zgorzelca (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Jedna osoba zginęła po zderzeniu się trzech samochodów po niemieckiej stronie granicy. W związku z wypadkiem poważne utrudnienia na autostradzie A4 są również w Polsce. Zgorzelecka policja apeluje do kierowców "o zachowanie ostrożności, monitorowanie natężenia ruchu oraz wybieranie alternatywnych tras przejazdu".

Służby zgłoszenie o wypadku dostały we wtorek po godzinie 12.50. Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej przekazał nam, że w wypadku uczestniczyło łącznie sześć osób z trzech pojazdów. Dwie osoby były reanimowane - jednej nie udało się uratować, druga osoba została przetransportowana niemieckim śmigłowcem do niemieckiego szpitala.

Jak przekazała nam nadkomisarz Agnieszka Goguł z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, do zdarzenia doszło po niemieckiej stronie, ale utrudnienia na A4 występują również w Polsce.

"Informujemy, że po stronie niemieckiej autostrady A4, za przejściem granicznym w Jędrzychowicach (Ludwigsdorf), doszło do wypadku drogowego. W związku z tym autostrada jest obecnie zablokowana. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, monitorowanie natężenia ruchu oraz wybieranie alternatywnych tras przejazdu" - poinformowała komenda w mediach społecznościowych.

Działania na miejscu

W wypadku uczestniczyły samochody marki opel, którym podróżowały dwie osoby, toyota, którą podróżowała jedna osoba i tesla, w której były trzy osoby. To osoba podróżująca toyotą zginęła.

St. kpt. Grzegorz Fleszar z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przekazał, że na miejscu działa pięć zastępów służb niemieckich i dwa zastępy z Polski.

Osobami poszkodowanymi zajmuje się niemieckie pogotowie.

OGLĄDAJ: Race, okrzyki, flagi. Idą przez stolicę
Marsz

Race, okrzyki, flagi. Idą przez stolicę
NA ŻYWO

Marsz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Policja

Udostępnij:
TAGI:
Autostrada A4Wypadki
Czytaj także:
Zderzenie trzech samochodów w Ryczówku pod Olkuszem
"Wyprzedzał na czołówkę", pięcioro rannych
Kraków
Sławomir Cenckiewicz i Karol Nawrocki na marszu w Warszawie 11 listopada
Prezydent na marszu
Polska
Uczestnicy marszu na moście Poniatowskiego
Ile osób na marszu? Są pierwsze szacunkowe dane
WARSZAWA
Pszczoła Megachile lucifer
Pszczoła z "diabelskimi rogami". Niezwykłe odkrycie
METEO
Dubravka Đedović Handanović
Miotają się przez sankcje. Serbska ministra o rosyjskiej gotowości
BIZNES
Ekwador. Transfer więźniów do megawięzienia
Pierwszy transport do megawięzienia. Wśród "najbardziej niebezpiecznych" były wiceprezydent
imageTitle
"Najsłodszy powrót w historii". Radosne wieści od byłej wiceliderki WTA
EUROSPORT
ULICA WIECZORKA PATRIOTYZM YT CLEAN-0001
Miłość do ojczyzny czy interes narodowy? A może chodzi o sprzątanie?
Ulica Wieczorka
Tiangong - wizualizacja
Utknęli przez kosmiczny śmieć. Co z ich powrotem na Ziemię?
METEO
Katedra na Wawelu. Abp Marek Jędraszewski odprawił mszę świętą za Ojczyznę
Arcybiskup na Wawelu o 14 procentach Polaków, którzy "nienawidzą Polski"
Kraków
Donald Tusk
Premier o "największym cudzie", prezydent o "zobowiązaniu" każdego Polaka
Polska
gd2
"Nie wszędzie dotarło". Zdjęcie i wpis premiera
Polska
nvidia czip shutterstock_1060748543
Zaskakująca sprzedaż. Pozbyli się akcji za prawie sześć miliardów
BIZNES
imageTitle
Miejsca parkingowe na mistrzostwa świata droższe od wejściówek na poprzedni mundial
Najnowsze
Zorza polarna w Koronowie (Kujawsko-pomorskie)
Najsilniejszy rozbłysk w roku. Czy zobaczymy zorzę?
METEO
Zabrał swoje akta z gabinetu sędzi, sala rozpraw sąd zdjęcie poglądowe
Siedem osób, 517 przestępstw. Proces za zwolnienia i recepty za łapówki
WARSZAWA
imageTitle
Yamal podpadł federacji. "Nie sądzę, żeby to było normalne"
EUROSPORT
gd2
"Nie wszędzie dotarło". Zdjęcie i wpis premiera
RELACJA
shutterstock_2160780401
TSUE zdecydował w sprawie płacy minimalnej
BIZNES
Waldemar Łysiak odznaczony Orderem Orła Białego
Kim jest Waldemar Łysiak odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem?
Polska
imageTitle
Radość w kropki. Tak Djoković świętował 101. tytuł
EUROSPORT
Nieudana próba wodowania jachtu w porcie
"Toniemy". Podczas wodowania jacht zaczął nabierać wody
Szczecin
Rafał Trzaskowski złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
"Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości"
WARSZAWA
net-25b11570
Prezydent wręczył odznaczenia i nominacje generalskie
Polska
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Zabił lekarza w zemście za śmierć brata. Został stracony
imageTitle
ATP Finals w cieniu tragedii. Nie żyje dwóch kibiców
EUROSPORT
Mgła
Alarmy IMGW w sześciu województwach
METEO
58-latek usłyszał zarzut zabójstwa partnerki
Ciało kobiety w mieszkaniu. Zarzut dla jej partnera
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2619620355
Ważna zapowiedź Warrena Buffetta. "Milknę"
BIZNES
Most w Camaligan podczas supertajfunu Fung-wong
Tajfun miotał mostem jak zabawką. Zobacz nagranie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica