Korek na A4 przed granicą po tragicznym wypadku w Niemczech

Służby zgłoszenie o wypadku dostały we wtorek po godzinie 12.50. Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej przekazał nam, że w wypadku uczestniczyło łącznie sześć osób z trzech pojazdów. Dwie osoby były reanimowane - jednej nie udało się uratować, druga osoba została przetransportowana niemieckim śmigłowcem do niemieckiego szpitala.

Jak przekazała nam nadkomisarz Agnieszka Goguł z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, do zdarzenia doszło po niemieckiej stronie, ale utrudnienia na A4 występują również w Polsce.

"Informujemy, że po stronie niemieckiej autostrady A4, za przejściem granicznym w Jędrzychowicach (Ludwigsdorf), doszło do wypadku drogowego. W związku z tym autostrada jest obecnie zablokowana. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, monitorowanie natężenia ruchu oraz wybieranie alternatywnych tras przejazdu" - poinformowała komenda w mediach społecznościowych.

Działania na miejscu

W wypadku uczestniczyły samochody marki opel, którym podróżowały dwie osoby, toyota, którą podróżowała jedna osoba i tesla, w której były trzy osoby. To osoba podróżująca toyotą zginęła.

St. kpt. Grzegorz Fleszar z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przekazał, że na miejscu działa pięć zastępów służb niemieckich i dwa zastępy z Polski.

Osobami poszkodowanymi zajmuje się niemieckie pogotowie.

