10-kilometrowy korek na A4 przed granicą z Niemcami. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin

Jarosław Guzy, ambasador RP w Ukrainie przyznał, że "czuje się zmęczony" pytaniami o to, czy rząd odwoła go ze stanowiska. - Jeśli chodzi o Ukrainę to jest sytuacja szczególna (...) Jak wiemy, w polskiej polityce istnieje konsensus, jeśli chodzi o politykę wobec Ukrainy - mówił ambasador i przyznał, że nie martwi się o swoją posadę. Komentował też ochłodzenie stosunków między Andrzejem Dudą a Wołodymyrem Zełenskim. - Myślę, że stosunki prezydenckie dalej są dobre, (...) natomiast polityka jest polityką i każdy z obu panów musi reprezentować interesy swojego państwa. Jeżeli te interesy są sprzeczne, to w tym momencie temperatura stosunków nie może być tak wysoka jak w momencie, kiedy istniało pełne zrozumienie i współpraca - powiedział.