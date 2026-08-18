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Wrocław

Pieniądze prosto z drukarki. Płacili nimi w sklepach

Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Policja zatrzymała pięć osób w związku z fałszowaniem i wprowadzaniem do obiegu fałszywych banknotów
Źródło wideo: Dolnośląska Policja
Źródło zdj. gł.: Dolnośląska Policja
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Pięciu mężczyzn zatrzymali policjanci w związku z fałszowaniem i wprowadzaniem do obiegu podrobionych banknotów. W mieszkaniu jednego z nich znaleźli świeżo wydrukowane banknoty oraz drukarkę.

Ekspedientka w jednym ze sklepów w Jedlinie-Zdroju na Dolnym Śląsku zawiadomiła miejscowych policjantów po tym, jak zorientowała się, że klient zapłacił za zakupione produkty sfałszowanym banknotem 100-złotowym.

Płacił w sklepach fałszywymi pieniędzmi

51-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego został zatrzymany do wyjaśnienia. Ustalenia policjantów wskazywały, że wcześniej inny mężczyzna zapłacił w sklepie dwoma fałszywymi banknotami o nominale 20 złotych. Pieniądze zostały zabezpieczone. Nie miały znaków wodnych, a numery seryjne były identyczne.

Dalsze czynności policjantów doprowadziły do ustalenia miejsca zamieszkania 53-latka, który również został zatrzymany. Okazało się, że mężczyzn związanych z nielegalnym procederem jest więcej. Dotarli także do 48-latka, który drukował podrobione pieniądze, a następnie przekazywał je znajomym, którzy płacili nimi w sklepach.

Mężczyzna drukował pieniądze
Mężczyzna drukował pieniądze
Źródło zdjęcia: Dolnośląska Policja

W jego mieszkaniu kryminalni znaleźli sprzęt komputerowy wykorzystywany do produkcji fałszywych banknotów. Na drukarce wciąż leżały kartki z niewyciętymi banknotami. Policjanci zabezpieczyli także 32 podrobione banknoty, które były już gotowe do wprowadzenia do obiegu.

Usłyszeli zarzuty

Dwie kolejne osoby zaangażowane w proceder - 27-latek i drugi z 48-latków - jeszcze tego samego dnia zostały zatrzymane i trafiły do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Źródło zdjęcia: Dolnośląska Policja

Na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego prokurator przedstawił dwóm podejrzanym zarzuty oszustwa. Grozi za nie kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Wszyscy usłyszeli także zarzuty wprowadzania do obiegu fałszywych banknotów, za co grozi do 10 lat więzienia.

48-latek odpowie również za ich podrabianie. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od pięciu do 25 lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
pieniądzedolnośląskiePolicja
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