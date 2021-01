Zamontowali fotopułapkę, ta już po godzinie nagrała osoby nielegalnie wyrzucające śmieci

W dużej mierze są to odpady budowlane | UM Jaworzyna Śląska

W dużej mierze są to odpady budowlane | UM Jaworzyna Śląska

- Walka z procederem nielegalnego wyrzucania odpadów nie jest łatwa, dlatego postanowiliśmy zainwestować w fotopułapkę. Nie tylko zrobi ona zdjęcie osobie, która znajdzie się w jej zasięgu, ale też utrwali numery rejestracyjne pojazdu. To pozwoli na zidentyfikowanie osób pozbywających się odpadów i ukaranie ich - mówił wówczas burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

Kamera rejestrująca zarówno obraz, jak i dźwięk kosztowała 1,5 tysiąca złotych. Urzędnicy zapowiadali, że co jakiś czas będzie montowana w innych miejscach. Oprócz nagrywania osób pozbywających się śmieci w niedozwolonych miejscach, wiadomość o zakupie takiego urządzenia miała działać także prewencyjnie.

Nagrani przez fotopułapkę

Przynajmniej jedną z tych funkcji fotopułapka już spełniła. Pod koniec grudnia kamera ukryta na drzewie nagrała dwóch mężczyzn, którzy podjechali w ustronne miejsce z przyczepką pełną gruzu. Co ciekawe, sprawcy zostali nagrani zaledwie godzinę po montażu urządzenia w tamtym miejscu.

Sprawa została już zgłoszona policji. Materiał wideo będzie podstawą do ukarania sprawców mandatem karnym, na ich barki spadnie też obowiązek posprzątania odpadów. Oprócz tego film trafił na profil facebookowy gminy. Ku przestrodze dla innych, którzy chcieliby postąpić w podobny sposób.

- To ważny element w walce z nielegalnymi wysypiskami w naszej gminie. W planach mamy zakup kolejnych urządzeń tego typu. Apelujemy jednak do mieszkańców i prosimy o czujność, aby każdy, kto zauważy sprawcę wyrzucania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, informował o tym urząd miejski lub policję - mówi zastępca burmistrza Jaworzyny Śląskiej Marek Zawisza.