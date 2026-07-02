Jaworzyna Śląska Pożar hali pełnej sprzętu drogowego. Wielogodzinna akcja gaśnicza Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pożar zabytkowej lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej Źródło wideo: Kontakt24 / K.Szymanski Źródło zdj. gł.: KP PSP w Świdnicy

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W środę o godz. 13.17 doszło do pożaru hali magazynowo-garażowej w gminie Jaworzyna Śląska. Zdjęcia i nagrania dostaliśmy na Kontakt24.

"Po przybyciu pierwszych zastępów straży pożarnej Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził silne zadymienie hali o powierzchni około 2500 metrów kwadratowych" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Pożar ogromnej hali w gminie Jaworzyna Śląska Źródło zdjęcia: KP PSP w Świdnicy

Trwały poszukiwania osób

Wstępne informacje przekazane przez pracowników wskazywały, że wewnątrz mogą znajdować się ludzie. W związku z tym pierwsze działania strażaków skupiały się zarówno na walce z ogniem, jak i sprawdzaniu obiektu pod kątem obecności osób poszkodowanych.

Pożar zabytkowej lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej Źródło zdjęcia: Kontakt24 / K.Szymanski

W obiekcie oleje, smary i pojazdy

"Wewnątrz hali znajdowały się maszyny wykorzystywane do robót drogowych, samochody oraz substancje łatwopalne, w tym oleje i smary, co stanowiło dodatkowe zagrożenie pożarowe. Strażacy prowadzili działania gaśnicze, koncentrując się na lokalizacji źródła pożaru, ograniczeniu jego rozprzestrzeniania oraz ochronie zgromadzonego mienia" - informują strażacy.

Po dokładnym sprawdzeniu obiektu potwierdzono, że nikogo nie ma w środku. W zdarzeniu nikt nie został ranny.

Wielogodzinna akcja gaśnicza w gminie Jaworzyna Śląska Źródło zdjęcia: KP PSP w Świdnicy

Ze względu na skalę pożaru do akcji zadysponowano strażaków z trzech powiatów. Na miejscu pracowały także specjalistyczne pojazdy, drony oraz samochód rozpoznania chemicznego.

- Działania trwały 6,5 godziny i około 19.40 zostały zakończone. Brały w nich udział w sumie 23 pojazdy i 79 strażaków. W połowie udało się ten pożar zatrzymać przed rozprzestrzenianiem. Połowa hali została uratowana, a połowa dachu się spaliła - przekazał tvn24.pl bryg. Łukasz Grzelak, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Pożar zabytkowej lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej Źródło zdjęcia: Kontakt24 / K.Szymanski

Pożar zabytkowej lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej Źródło zdjęcia: Kontakt24 / K.Szymanski

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