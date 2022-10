Udawał chorego na raka. Wyłudził od partnerki 50 tysięcy złotych i zniknął

Na początku października do jaworskich policjantów zgłosiła się 40-latka, która padła ofiarą oszusta. Mężczyzna udawał zakochanego w niej partnera. - Historia miała swój początek w styczniu ubiegłego roku, kiedy to 41-letni jaworzanin oświadczył pokrzywdzonej, że jest ciężko chory na nowotwór i rozpoczął właśnie leczenie onkologiczne w Niemczech . Oszust poprosił kobietę o wsparcie finansowe związane z zabiegami, transportem i zakupem kosztownych leków. Zakochana mieszkanka powiatu jaworskiego, kierując się uczuciem i chęcią pomocy, kilkakrotnie przekazała swojemu partnerowi pieniądze w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych - wyjaśnia asp. szt. Ewa Kluczyńska, oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze.

Udawał nawet "swojego" lekarza

Mężczyzna na tym nie poprzestał. Kupił też dwie karty telefoniczne prepaid i oba numery przekazał swojej partnerce, mówiąc jej, że są to numery telefonu do prowadzącego go lekarza. - Pokrzywdzona myśląc, że koresponduje z wrocławskim onkologiem, w rzeczywistości wysyłała wiadomości SMS-owe do 41-letniego oszusta. Sprawa może nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie prawdziwa narzeczona oszusta, która skontaktowała się z pokrzywdzoną, mówiąc jej, że nie jest pierwszą osobą, która w ten sposób została oszukana przez 41-latka - informuje Kluczyńska.