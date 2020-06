Najpierw zanieśli pisklę do gniazda, chwilę później zatrzymali ruch, by przez drogę mógł przejść jeż

Z pomocą zwierzętom w potrzebie przyszła para policjantów z jaworskiej drogówki. - Wychodząc z komendy zauważyli leżące na ziemi pisklę. Mały ptak, prawdopodobnie w czasie obfitych opadów, z gniazda wpadł do rynny, a następnie zsunął się z niej na ziemię - relacjonuje Ewa Kluczyńska z policji w Jaworze. Gdy policjant poszedł po drabinę, policjantka w radiowozie zaopiekowała się pisklęciem. Po chwili - z pomocą funkcjonariuszy - ptak był z powrotem w gnieździe.

Pisklę wypadło z gniazda. Mundurowi pomogli mu wrócić do "domu"

Pisklę wypadło z gniazda. Mundurowi pomogli mu wrócić do "domu" policja Jawor

Zatrzymali ruch, by jeż przeszedł przez ulicę

To jednak nie był koniec zwierzęcych przygód, jakie tego dnia służby czekały na parę mundurowych. - Gdy ruszyli, by patrolować ulice miasta zauważyli małego jeża, który próbował przedostać się na drugą stronę jezdni. By mu w tym pomóc policjanci zdecydowali się zatrzymać ruch na czas przejścia zwierzęcia - przekazuje Kluczyńska. I dodaje: - Dzięki temu spacer jeża przebiegł spokojnie, bezpiecznie i bez zakłóceń. W swoim tempie przeszedł przez ulicę i zniknął w zaroślach.