Zbierał i łamał sądowe zakazy prowadzenia aut. Czeka go deportacja

W Polsce jest od roku. W tym czasie uzbierał trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, którymi się nie przejmuje. Teraz 27-letni Kolumbijczyk wpadł w ręce policji, bo nie był w stanie utrzymać toru jazdy. W organizmie miał ponad promil alkoholu. Musi opuścić Polskę, czeka na deportację do Kolumbii.

Policjanci z Jaworu (woj. dolnośląskie) zatrzymali w niedzielę 27-letniego kierowcę. Zwrócili na niego uwagę, bo jechał przez miasto "wężykiem". Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co jest przyczyną takiego stylu jazdy. Wystarczyło się zbliżyć do kierowcy, by od razu poczuć woń alkoholu.

- Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie był ponad promil alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych kartotekach okazało się, że 27-letni obywatel Kolumbii posiada trzy sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na terenie naszego kraju - poinformowała asp. sztab. Monika Kaleta z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Wiele do życzenia pozostawiał też stan techniczny auta, którym się poruszał. 27-latek nie posiada aktualnych badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Obywatel Kolumbii został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i niestosowania się do wyroków sądowych. Do Polski przyjechał w 2024 roku.

Wróci do Kolumbii

Funkcjonariusze przeanalizowali sytuację mężczyzny. Ze względu na nieprzestrzeganie przez niego polskiego prawa ruszyła procedura weryfikująca, czy zasadna byłaby deportacja.

- Na podstawie zebranych materiałów funkcjonariusze stwierdzili, że zachowanie mężczyzny stworzyło realne zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Właśnie dlatego, Komendant Powiatowy Policji w Jaworze skierował do komendanta Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do swojej ojczyzny – przekazała Kaleta.

27-latka przekazano strażnikom granicznym. Mężczyzna wkrótce zostanie deportowany.