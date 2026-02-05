Logo strona główna
Wrocław

Ciężarówka uderzyła w słup na stacji paliw

KP PSP Jawor 2
Ciężarówka uderzyła w słup na stacji paliw
Źródło: KP PSP Jawor
Niebezpieczne zdarzenie na stacji paliw przy trasie S3 na wysokości miejscowości Snowidza na Dolnym Śląsku. 37-letni kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup przy dystrybutorze.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 lutego, około godziny 1.20 na stacji paliw przy drodze S3 na wysokości miejscowości Snowidza.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 37-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego nie wyhamował, uderzając w dystrybutor. W wyniku tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych, natomiast uszkodzeniu uległ dystrybutor oraz słup przy dystrybutorze. Niewątpliwie, przyczyną tego zdarzenia były trudne warunki atmosferyczne - informuje sierżant sztabowy Paulina Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Ciężarówka uderzyła w słup obok dystrybutora paliw
Ciężarówka uderzyła w słup obok dystrybutora paliw
Źródło: KP PSP Jawor

"Na szczęście pojazd ominął dystrybutory paliw i nie doszło do żadnych wycieków, zagrożenia pożarowego ani naruszenia konstrukcji" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

KP PSP Jawor 5
KP PSP Jawor 5
Uszkodzony słup i dystrybutor
Uszkodzony słup i dystrybutor
Źródło: KP PSP Jawor
Karetka utknęła na 10 godzin. W środku był pacjent
Karetka utknęła na 10 godzin. W środku był pacjent

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Jawor

Jawordolnośląskie
