Ciężarówka uderzyła w słup na stacji paliw Źródło: KP PSP Jawor

Do zdarzenia doszło w czwartek, 5 lutego, około godziny 1.20 na stacji paliw przy drodze S3 na wysokości miejscowości Snowidza.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 37-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego nie wyhamował, uderzając w dystrybutor. W wyniku tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych, natomiast uszkodzeniu uległ dystrybutor oraz słup przy dystrybutorze. Niewątpliwie, przyczyną tego zdarzenia były trudne warunki atmosferyczne - informuje sierżant sztabowy Paulina Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Ciężarówka uderzyła w słup obok dystrybutora paliw Źródło: KP PSP Jawor

"Na szczęście pojazd ominął dystrybutory paliw i nie doszło do żadnych wycieków, zagrożenia pożarowego ani naruszenia konstrukcji" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

Uszkodzony słup i dystrybutor Źródło: KP PSP Jawor

