Betoniarka przewróciła się na jezdnię, omal nie zmiażdżyła auta. "To się nazywa oszukać przeznaczenie"

"Betoniarka prawie zmiażdżyła samochód"

- Do tej pory mam problem, żeby spokojnie mówić o tym, co zobaczyłem rano. Codziennie pokonuję ten odcinek, a tu takie niespotykane zdarzenie. Betoniarka prawie zmiażdżyła samochód, w którym oprócz kierowcy były dzieci. To się nazywa oszukać przeznaczenie - relacjonuje Reporter24, który był świadkiem tego, co stało się na drodze w Janowicach Wielkich. I podkreśla, że do kolizji doszło niedaleko przedszkola. - Jeździ tędy mnóstwo dzieci z rodzicami. Na drogach widzimy różne rzeczy, ale to, co udało się udokumentować, było naprawdę szokujące - przyznaje internauta.