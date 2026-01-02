Logo strona główna
Wrocław

Przejście graniczne w Harrachovie-Jakuszycach do niedzieli zamknięte dla ciężarówek

Przejście graniczne Jakuszyce-Harrachov
Zima tak szybko nas nie opuści
Źródło: TVN24
Z powodu intensywnych opadów śniegu czeskie służby zdecydowały w piątek, że do godziny 18 w niedzielę przejście graniczne Harrachov-Jakuszyce na drodze krajowej numer 5 pozostanie zamknięte dla ciężarówek. Trasa w tym miejscu jest nieprzejezdna dla aut ciężarowych od środy.

Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały, że czeskie służby po raz kolejny przesunęły o kilka dni termin otwarcia dla ruchu ciężarowego trasy przez przejście graniczne w Harrachovie. Wcześniej informowano, że będzie ona zamknięta dla ciężarówek do piątku do godziny 12.

W piątek wrocławski oddział GDDKiA poinformował, że zgodnie z decyzją czeskich służb trasa pozostanie nieprzejezdna dla aut ciężarowych do godz. 18 w niedzielę.

Po intensywnych opadach śniegu czeskie służby często zamykają ten fragment trasy dla ciężarówek, ponieważ strome wzniesienie drogi w Harrachovie utrudnia zimą jazdę autom o wadze powyżej 3,5 tony.

GDDKiA sugeruje, aby ciężarówki jadące do Czech przekraczały granicę z tym krajem na drodze krajowej nr 8 w Kudowie-Słonym.

Dworzec Mława Miasto przed i po odśnieżeniu
Podróżni tonęli w śniegu. Po wizycie reporterki widać już schody
WARSZAWA
Pogoda w Białymstoku
Ma 85 lat i odśnieżanie to dla niego nie jest problem. "Co to za zima?"
Białystok
Potężna śnieżyca w Zamościu woj Lubelskie
Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna
METEO
Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ZimaŚniegCzechyJakuszyce
