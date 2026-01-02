Przejście graniczne w Harrachovie-Jakuszycach do niedzieli zamknięte dla ciężarówek

Zima tak szybko nas nie opuści Źródło: TVN24

Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały, że czeskie służby po raz kolejny przesunęły o kilka dni termin otwarcia dla ruchu ciężarowego trasy przez przejście graniczne w Harrachovie. Wcześniej informowano, że będzie ona zamknięta dla ciężarówek do piątku do godziny 12.

W piątek wrocławski oddział GDDKiA poinformował, że zgodnie z decyzją czeskich służb trasa pozostanie nieprzejezdna dla aut ciężarowych do godz. 18 w niedzielę.

Po intensywnych opadach śniegu czeskie służby często zamykają ten fragment trasy dla ciężarówek, ponieważ strome wzniesienie drogi w Harrachovie utrudnia zimą jazdę autom o wadze powyżej 3,5 tony.

GDDKiA sugeruje, aby ciężarówki jadące do Czech przekraczały granicę z tym krajem na drodze krajowej nr 8 w Kudowie-Słonym.

