Siedziba rady osiedla Jagodno przy ul. Jagodzińskiej 15 to miejsce, które obrosło legendą. Podczas wyborów parlamentarnych 15 października ub. roku ustawiały się tu długie kolejki chętnych, by oddać głos. W komisji nr 149 frekwencja sięgnęła wówczas 88,47 proc. 7 kwietnia na osiedlu najwyższą frekwencję osiągnięto w komisji nr 291, wyniosła ona 61,30 proc.

47,58 procent głosów na Bodnar

Do rady miasta głosowali na Koalicję Obywatelską

Politolog odniósł się też do wyników poszczególnych komitetów w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia. Na Jagodnie wyraźną przewagę miała Koalicja Obywatelska, na którą w zależności od komisji oddano od 47,44 proc. do 64,75 proc. Na komitet Jacek Sutryk, Lewica i Samorządowcy głosowało na Jagodnie od 10,14 proc. do 17,73 proc. wyborców. Jeszcze mniej głosów zdobył komitet Trzeciej Drogi. Tylko w jednej z komisji wynik przekroczył 10 proc. (dokładnie 10,87 proc.), najsłabszy wynik na Jagodnie to 7,41 proc.