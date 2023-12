Zamiast do Czech, wjechał do parku narodowego. Twierdzi, że "zaufał nawigacji"

czytaj dalej

2023 rok zapisze się w historii Polski jako czas przełomu, to wy w mijającym roku zadziwiliście świat - zwrócił się do obywateli w orędziu noworocznym premier Donald Tusk. - Wszystkim nam marzy się normalność, zgoda i pewność jutra. To zadanie na nadchodzący rok. Postawimy sprawy z głowy na nogi - zapewnił. Dodał, że "nasza ojczyzna odrodzi się jako nowoczesne, silne państwo".