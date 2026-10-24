Wrocław Interwencja w prywatnym zoo w Łącznej. Zarzut dla policjantki, koordynatorka się wycofuje Anna Winiarska |

Przedstawicielka zoo w Łącznej: po działaniach prokuratury brakuje 39 zwierząt Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Maciej Kulczyński

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Dr inż. Marta Zając-Ossowska poinformowała o swojej decyzji w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przekazała między innymi, że od tygodnia starała się uzyskać "formalne umocowanie" do koordynowania opieki nad zwierzętami.

"Pomimo wcześniejszych zapewnień ze strony proszących mnie o pomoc organów i instytucji, do dziś nie udało się dopełnić niezbędnych formalności" - czytamy w oświadczeniu. Ekspertka wyjaśniła, że nie może przyjąć odpowiedzialności, jeśli jej kompetencje nie zostały jasno określone.

"W związku z tym, do czasu uregulowania tej sytuacji, zmuszona jestem wycofać się z wcześniejszych deklaracji dotyczących dalszego koordynowania tych działań. Nie zmienia to mojego przekonania, że dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo pracowników powinny pozostać priorytetem" - napisała.

Policjantka z zarzutem. "Z partyzanta dzwonię"

W piątek świdnicka prokuratura poinformowała o postawieniu zarzutu kolejnej osobie w związku ze sprawą zoo w Łącznej. Policjantka Katarzyna S. odpowie za poplecznictwo. W przytoczonej w prokuratorskim komunikacie rozmowie S. miała ostrzegać podejrzanego Marcina N. o planowanej akcji policji i prokuratury w zoo w Łącznej.

"W rozmowie Katarzyna S. mówi: 'Ja mam nadzieję, że mnie Pan gdzieś tam nie nagrywa, bo ja tak naprawdę z partyzanta dzwonię'. Wypowiedź ta nie może stanowić podstawy do pociągnięcia drugiego rozmówcy do odpowiedzialności karnej. Rozmowa była bowiem skierowana do niego, a ujawnienie zaplanowanych czynności nastąpiło wobec niego, co doprowadziło do utrudnienia postępowania karnego" - przekazała prokuratura.

Katarzyna S. została objęta policyjnym dozorem i zawieszona w czynnościach służbowych policjanta. Przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.

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Co się stało w zoo w Łącznej?

W połowie października prokuratura w asyście policji wkroczyła na teren prywatnego zoo w Łącznej koło Mieroszowa. Dokonano oględzin i zatrzymano pięć osób. Zwierzęta miały zostać zabrane do innych miejsc opieki. Wywieziono łącznie 33 zwierzęta, część za granicę. Działania prokuratury były związane z toczącym się od wielu miesięcy postępowaniem. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu nie uwzględnił wniosku prokuratury o aresztowanie właściciela placówki. Pięć osób, w tym właściciel ogrodu, usłyszało zarzuty znęcania się nad zwierzętami.

Zoo Łączna to prywatny ogród zoologiczny. Jako miejsce opieki nad zwierzętami działa od lat, a w 2012 roku otrzymało status ogrodu zoologicznego. Jak podają jego właściciele na swojej stronie internetowej, od tamtego czasu zaczęły się w nim pojawiać zwierzęta egzotyczne: tygrysy, kangury, jelenie milu i różne gatunki małp. Łącznie żyło w nim około 100 gatunków zwierząt.

Pięć osób z zarzutami po interwencji służb w zoo w Łącznej Źródło: TVN24