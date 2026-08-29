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Wrocław

Niesamowite odkrycie na cmentarzu. Znaleziono trumny ze szczątkami historycznego rodu

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Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
"Przystanek Europa". Zamek Książ w Wałbrzychu
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków
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Na jednym z cmentarzy na Dolnym Śląsku znaleziono trumny ze szczątkami historycznego rodu, który w przeszłości władał zamkiem Książ w Wałbrzychu. "To historyczna chwila dla całego Dolnego Śląska" - mówi rzecznik zamku, który obecnie przechodzi rewaloryzację.

W 25 trumnach odnalezionych w grobowcu rodziny von Kramsta na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach zidentyfikowano pochówki XVIII- i XIX-wiecznych członków rodu von Hochberg, dawnych właścicieli zamku Książ w Wałbrzychu. Znajdują się tam szczątki m.in. Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga, fundatora barokowej przebudowy Książa.

O przełomowym dla historii zamku Książ odkryciu poinformował w piątek wieczorem rzecznik tej instytucji Mateusz Mykytyszyn. – To historyczna chwila dla całego Dolnego Śląska. Konrad Ernst Maximilian von Hochberg należy do najwybitniejszych postaci w dziejach Książa. To on w ogromnym stopniu nadał zamkowi zachwycające barokowe oblicze, które podziwiamy do dziś – powiedział Mateusz Mykytyszyn, rzecznik Zamku Książ w Wałbrzychu i prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless.

Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Źródło zdjęcia: Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków
Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Źródło zdjęcia: Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków
Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Źródło zdjęcia: Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków
Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Źródło zdjęcia: Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków
Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Na cmentarzu w Świebodzicach znaleziono trumny członków rodu von Hochberg
Źródło zdjęcia: Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków

Dlaczego przeniesiono trumny?

Szczątki XVIII- i XIX-wiecznych członków rodu von Hochberg znajdowały się w 25 trumnach i sarkofagach zdeponowanych w grobowcu rodziny von Kramsta na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach - miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie zamku Książ. Wstępna analiza pozwoliła na zidentyfikowanie szczątków ośmiu członków rodu von Hochberg. Identyfikacja wszystkich pochówków wymaga dalszych prac badawczych.

Według ustaleń dr Kamila Pawłowskiego z Wałbrzyskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu trumny i sarkofagi ze szczątkami Hochbergów znajdowały się w górnej części mauzoleum, a te należące do znanej świebodzickiej rodziny fabrykantów von Kramsta - w krypcie grobowej.

Zagadką pozostaje, kto, kiedy i dlaczego przeniósł trumny i sarkofagi Hochbergów do grobowca von Kramstów. Być może stało się to na początku maja 1945 r., w ostatnich dniach II wojny światowej - wskazał Mykytyszyn, zaznaczając, że to jedna z hipotez.

"Kości mogą opowiedzieć biografię ciała"

Dorota Karolewska, prezeska Zamku Książ w Wałbrzychu, podkreśliła, że odkrycia dokonano w szczególnym czasie. – Właśnie prowadzimy największą od pół wieku rewaloryzację Książa, a jej sercem jest barokowa część zamku stworzona przez Konrada Ernsta Maximiliana von Hochberga. I właśnie teraz odnajdujemy jego szczątki. Trudno o bardziej symboliczny zbieg okoliczności – powiedziała prezeska.

Zamek Książ w Wałbrzychu
Zamek Książ w Wałbrzychu
Źródło zdjęcia: TVN24

Z kolei Katarzyna Sielicka, kierowniczka Działu Muzealnego Zamku Książ w Wałbrzychu, podkreśliła, że odkrycie pozwoli poznać dawnych mieszkańców Książa na nowo. - Kości mogą opowiedzieć biografię ciała. Osteologia pozwoli określić wzrost, budowę, postawę, ślady obciążeń i urazów oraz choroby układu kostnego. Paleopatologia wskaże schorzenia przewlekłe - od zmian zwyrodnieniowych po ślady niedoborów i infekcji. Zęby i kamień nazębny zachowują informacje o diecie i mikrobiomie. Analizy izotopowe pozwolą odtworzyć jadłospis. Jeśli zachowa się DNA, możliwe będą badania pokrewieństwa i patogenów. Przy dobrze zachowanej czaszce można podjąć próbę częściowej rekonstrukcji wyglądu. To niezwykłe odkrycie pozwoli nam poznać dawnych mieszkańców Książa jak nigdy dotąd - wskazała Sielicka.

Zamek Książ - kilka wieków historii

Położony w Wałbrzychu zamek Książ to jedna z największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Historia zamku sięga XIII w. Wówczas z inicjatywy księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego powstały pierwsze zabudowania warowni.

Zamek pozostawał w rękach książąt piastowskich do końca XIV w., później przeszedł w ręce władców czeskich. Pod koniec XV w. na krótko warownia stała się własnością Władysława Jagiellończyka. Później zamek stał się własnością rodziny Hochbergów i pozostał w rękach tego rodu do 1941 r., kiedy to został skonfiskowany przez hitlerowców.

Zamek Książ
Zamek Książ
Źródło zdjęcia: TVN24

To właśnie Hochbergowie mieli największy wpływ na dzisiejszy charakter Książa. Władali zamkiem przez ponad 400 lat. W 1908 r. książę Henryk XV wybudował największe południowo-zachodnie skrzydło zamkowe z dwiema wieżami w narożach. Projektantem tej rozbudowy był prawdopodobnie wiedeński architekt Humbert Walcher von Moltchein.

Od wielu lat poszczególne części zamku poddawane są sukcesywnej renowacji. Turyści mają dziś możliwość zwiedzania zamkowych komnat, z których najpiękniejsze to Sala Maksymiliana, Salon Chiński, Salon Włoski, Salon Zielony i Hall Myśliwski

0312N090X ZAMEK
Świąteczne dekoracje w Zamku Książ
Źródło: TVN24 Wrocław
Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Zamek Książ
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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