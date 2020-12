Nie żyją 22-letni kierowca i 20-letnia pasażerka, pięć osób, w tym dzieci, trafiło do szpitali

Zderzenie dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 45 w miejscowości Gwoździce (województwo opolskie). W wypadku zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych i trafiło do szpitali.

Służby zgłoszenie o wypadku otrzymały w niedzielę przed godziną 19:30. - Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że doszło do zderzenia osobowego mercedesa i volkswagena. Pojazdami podróżowało łącznie siedem osób - informuje Ewelina Karpińska z policji w Krapkowicach. I dodaje: - Na chwilę obecną przyczyna tego zdarzenia nie jest znana. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

Nie żyje 22-latek i jego 20-letnia pasażerka, dzieci wśród rannych

W wypadku zginęły dwie osoby. To 22-letni kierowca mercedesa i jego 20-letnia pasażerka. Drugi z pasażerów, tak jak wszyscy podróżujący volkswagenem, odniósł obrażenia i został przetransportowany do szpitala. Wśród rannych są też dwie dziewczynki w wieku 16 i 12 lat. Wiadomo, że do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. Trasa - w miejscu zdarzenia - była zablokowana przez kilka godzin. - Dokładny przebieg zdarzenia policja będzie wyjaśniać pod nadzorem prokuratora - podkreśla Karpińska. Na miejscu była policja, prokurator, pogotowie ratunkowe, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i osiem zastępów straży pożarnej.