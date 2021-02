"Nikt nie zwrócił uwagi człowiekowi, który w życiu powinien kierować się miłosierdziem". Psy odebrane z plebanii

3 lutego inspektorzy z opolskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami otrzymali zgłoszenie o dwóch zaniedbanych psach należących do jednego z księży z parafii na terenie gminy Grodków. "Codziennie było słychać przeraźliwe wycie i wołanie o pomoc. Psy brodziły w swoich odchodach od kilku miesięcy. Z kojca wydobywał się niewyobrażalny smród" - opisują inspektorzy TOZ w mediach społecznościowych. I dodają, że byli przygotowani na złą sytuację zwierząt. Jednak rzeczywistość okazała się być gorsza niż to, czego się spodziewali.

TOZ: bez wody i jedzenia, za to w kojcach pełnych odchodów

"To, co ujrzeliśmy na miejscu, przerosło nasze wyobrażenia. Wierzcie nam, na co dzień spotykamy się z różnymi sytuacjami, ale PRZENIGDY nie widzieliśmy jeszcze tyle odchodów w kojcach. Psy tonęły w nich. Nie miały skrawka czystego miejsca. Same również były całe oblepione odchodami. Nigdzie nie było wody, ani jedzenia" - relacjonuje TOZ na Facebooku. Inspektorzy, którzy na miejscu interweniowali w asyście policji. Zdecydowali o konieczności odebrania Saby i Cezara właścicielowi. - Podczas czynności prowadzonych na miejscu właściciel oddał psy dobrowolnie. Dalszy los zwierząt i naszego postępowania zależy od opinii weterynarza - podkreśla Patrycja Kaszuba z policji w Brzegu. I przypomina, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia.