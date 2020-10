Myśliwy postrzelony podczas polowania

Do zdarzenia doszło w sobotę podczas polowania w okolicach Grabówki (powiat namysłowski). - Po godzinie 13 otrzymaliśmy informację, że podczas polowania doszło do postrzelenia mężczyzny - przekazuje, w rozmowie z Kontaktem24, Karol Brandys z biura prasowego opolskiej policji. I dodaje, że poszkodowany to 49-letni myśliwy. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>