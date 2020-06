Rozkopana leśna skrytka. "Mogły być tam ukryte kosztowności z pałacu Schloss Cammerau"

Kosztowności z majątku w Cammerau

W niepozornej skrytce miały znajdować się kosztowności należące do właścicieli pałacu w Cammerau (dzisiejszy Komorów). Decyzję o ukryciu rodzinnego skarbu podjęto, by ukryć majątek przed żołnierzami Armii Czerwonej. Natomiast po wojnie okazało się, że niemieccy gospodarze pałacu nie byli tu dłużej mile widziani. Kosztowności miano zostawić więc w środku lasu, ukryte pod górą kamieni. Właściciele pałacu najpewniej spodziewali się, że sytuacja jest tymczasowa i że niedługo do Komorowa będą mogli wrócić. A po powrocie kosztowności miały być pod ręką. To właśnie gwarantował ukryty w lesie depozyt.

"Schowek został opróżniony przez nieznane osoby"

W Lubomierzu się nie udało

Gdyby rzeczywiście po skarb, ukryty kilka dekad temu w lesie, przybyli potomkowie jego właścicieli, to sytuacja przypominałaby tę, do której doszło w 2016 roku w Lubomierzu. Wówczas jednak sprawa zakończyła się fiaskiem. W październiku 2016 roku do niewielkiej miejscowości przyjechali Niemcy z Hamburga, potomkowie mieszkającego przed laty w Lubomierzu ogrodnika. Mężczyzna wyjeżdżając z rodzinnej miejscowości upchnął rodowe pamiątki do słoików. A później zakopał je w ziemi. W miejscu ukrycia skarbu zasadził drzewo, a dla potomnych sporządził mapę. Potomni skarbu chcieli szukać pod osłoną nocy. Nie mieli jednak szpadla. Postanowili pożyczyć go od jednego z mieszkańców. Z kolei ten, zaniepokojony sytuacją, o sprawie powiadomił policję. Eksploracja została przerwana, bo do prac wydobywczych niezbędna jest zgoda konserwatora zabytków. Takiej Niemcy nie mieli. Z ziemi komisyjnie wyciągnięto biżuterię, zegarki i monety. Ostatecznie rodzinny skarb ogrodnika trafił do miejscowego muzeum.