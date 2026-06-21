Wrocław Piorun poraził turystkę w górach. Nagłe zatrzymanie krążenia Oprac. Svitlana Kucherenko |

Turystka uderzona piorunem w Górach Izerskich Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GOPR Karkonosze

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W sobotę o godzinie 13.40 w Górach Izerskich w rejonie schroniska Orle, kobieta została porażona piorunem. - Piorun uderzył bezpośrednio w kobietę - mówi Jacek Kieżuń z karkonoskiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

40-latka jechała na rowerze, w wyniku wyładowania, jej kask został całkowicie zniszczony. U turystki doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Na miejsce wysłano zespoły ratowników ze Szklarskiej Poręby i Świeradowa, a także zespół ratownictwa medycznego.

Kask turystki po uderzeniu piorunem Źródło zdjęcia: GOPR Karkonosze

Świadkowie udzielili pomocy

"Gdy ratownicy dotarli na miejsce, świadkowie prowadzili już resuscytację. Nasi ludzie przejęli poszkodowaną i wdrożyli zaawansowane czynności medyczne. Walka przyniosła skutek - u kobiety nastąpił powrót spontanicznego krążenia" - informuje Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Karkonosze.

Pacjentka została przekazana zespołowi karetki i przetransportowana do szpitala w Jeleniej Górze.

Uderzenie pioruna w Górach Izerskich Źródło zdjęcia: GOPR Karkonosze

Kolejna osoba poszkodowana

Z 40-latką jechała również druga kobieta, która także została uderzona. - Później okazało się, że porażeniu uległa jeszcze jedna osoba, która została również przetransportowana do szpitala - dodaje Jacek Kieżuń.

Ratownicy podkreślają, że kluczowa była szybka pomoc świadków. "Ich natychmiastowa reakcja i wiedza uratowały ludzkie życie. Ogromnie cieszy również fakt, że sprzęt ratowniczy dostępny w schroniskach, w tym defibrylator AED - został użyty bez wahania" - podkreślają ratownicy GOPR.

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