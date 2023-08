Dwóch dziewięciolatków wypadło z wagonika zjeżdżalni

Wypadek na terenie zjeżdżalni grawitacyjnej w Górze Świętej Anny (woj. opolskie). W trakcie zjazdu noga jednego z chłopców dostała się pod wagonik. Dziewięciolatkowie wypadli z wagonika. Jeden został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Katowicach, drugi - do szpitala w Opolu. Poszkodowana została też kobieta, która jechała w wagoniku za chłopcami. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Chłopcy zostali przetransportowani do szpitali

Policja ustala i wyjaśnia okoliczności zdarzenia

- Nie doszło do zderzenia się tych dwóch wagoników ani ich wykolejenia. Nie wiadomo, w jaki sposób doszło do obrażeń. Będzie to wyjaśniane, czy zaważyły powody techniczne czy zadziałał czynnik ludzki. Policjanci prowadzą działania dochodzeniowo-śledcze. Wagonik zostanie zabezpieczony do opinii biegłego - przekazała policjantka. Dodała, że pracownik obsługi zjeżdżalni był trzeźwy.