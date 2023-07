Kosze na śmieci jak po przejściu huraganu. Policja: 22-latek wyładowywał gniew

Nawet do pięciu lat więzienia grozi 22-latkowi po tym, jak policjanci zatrzymali go za niszczenie w Górze (woj. dolnośląskie) koszy na śmieci i urwanie lusterka jednego z samochodów. O agresywnym zachowaniu młodego mężczyzny mundurowych powiadomili świadkowie. Według policji, mężczyzna wyładowując złość na wszystkim, co stanęło na jego drodze spowodował straty o wartości dwóch tysięcy złotych.