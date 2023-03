Patrolowali ulice, zauważyli zapłakanego sześciolatka. "Wyszedł z domu, aby szukać swojego taty"

czytaj dalej

Goście programu "Loża prasowa" rozmawiali w niedzielę o śmierci nastoletniego syna posłanki Magdaleny Filiks. - My, dziennikarze, wiemy, że o tego rodzaju sprawach się nie pisze - powiedział Paweł Wroński z "Gazety Wyborczej", odnosząc się do poprzedzających śmierć nastolatka publikacji w mediach publicznych. - To są rzeczy niedopuszczalne, by używać tego typu metod, które mogą uderzać w członków rodziny - skomentowała Beata Lubecka z Radia Zet.