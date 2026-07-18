Poszukiwane zwierzę to nie puma. Gmina jednak nadal apeluje o ostrożność
Od rana w powiecie głogowskim działa powiatowe centrum zarządzania kryzysowego. Jego najnowsze ustalenia starosta głogowski Michał Wnuk przekazał w mediach społecznościowych.
"Weryfikowaliśmy zgłoszenia i nadsyłane materiały. Zaangażowaliśmy służby, naukowców, pracowników zoo, a także powiatowego lekarza weterynarii. Kluczowa była także opinia pana Prof. dr hab. Rafała Kowalczyka, za którą serdecznie dziękuję. W związku z tym stwierdzamy, że zwierzę na przekazanych nam materiałach to nie puma. Analiza wskazuje, że jest to zwierzę wyraźnie mniejsze, należące do rodziny kotowatych" - informuje starosta.
Jednocześnie zaapelował do mieszkańców o "zachowanie rozsądnej ostrożności podczas przebywania w lasach i na terenach zielonych oraz o zgłaszanie wszelkich wiarygodnych obserwacji odpowiednim służbom".
Wcześniej urzędnicy prosili mieszkańców, by ci w miarę możliwości nie opuszczali domów i zabezpieczyli zwierzęta. "Zagrożenie jest bezpośrednie, dlatego prosimy wszystkich o natychmiastową reakcję i ostrożność" - apelowano w komunikacie.
"Prosimy o niewychodzenie z domów. Zostańcie w bezpiecznych pomieszczeniach i ograniczcie wyjścia na zewnątrz do absolutnego minimum. Pilnujcie dzieci: pod żadnym pozorem nie wypuszczajcie ich samych z domu. Zabezpieczcie zwierzęta: schowajcie psy, koty oraz zwierzęta gospodarskie w zamkniętych, bezpiecznych miejscach. Zamknijcie posesje: pozamykajcie drzwi, bramy i furtki" - apelowała gmina Jerzmanowa.
Obława na "duże zwierzę kotowane"
Poszukiwania zwierzęcia ruszyły, gdy kilka dni temu do starostwa dotarł film od myśliwego, na którym widać przez noktowizor idące w nocy zwierzę. Zostało nagrane w lesie między miejscowościami Wojszyn i Droglowice w powiecie głogowskim.
- Na nagraniu widać duże zwierzę kotowate. Takie potwierdzenie też otrzymaliśmy z Inspektoratu Wojewódzkiego Weterynarii. W tej chwili sprawdzamy, czy to nagranie jest autentyczne w 100 procentach, natomiast wszystko wskazuje na to, że jest. Mamy również informacje od kolejnego mieszkańca, który dziś w nocy zaobserwował duże zwierzę kotowate na terenie naszego powiatu, które przebiegło mu przez drogę - powiedział w czwartek tvn24.pl Michał Wnuk, starosta głogowski.
"Z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo prosimy o niewchodzenie do lasu oraz na tereny przyległe. W przypadku zaobserwowania drapieżnika prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, oddalenie się i przekazanie informacji do PCZK Głogów, tel. 76 72 82 833 lub o kontakt z Policją pod nr 112" - czytamy w komunikacie umieszczonym przez gminę Pęcław.