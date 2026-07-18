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Dolnośląskie

Poszukiwane zwierzę to nie puma. Gmina jednak nadal apeluje o ostrożność

Puma w gminie Jerzmanowa
Gmina Pęcław. Tajemnicze zwierzę widziane w lesie
Źródło wideo: Starostwo Powiatowe w Głogowie
Źródło zdj. gł.: Gmina Jerzmanowa / Facebook
Zwierzę, które od kilku dni jest widziane w powiecie głogowskim, jednak nie jest pumą. Starosta przekazał najnowsze informacje oraz opinie ekspertów. Wciąż jednak apeluje do mieszkańców o ostrożność.

Od rana w powiecie głogowskim działa powiatowe centrum zarządzania kryzysowego. Jego najnowsze ustalenia starosta głogowski Michał Wnuk przekazał w mediach społecznościowych.

"Weryfikowaliśmy zgłoszenia i nadsyłane materiały. Zaangażowaliśmy służby, naukowców, pracowników zoo, a także powiatowego lekarza weterynarii. Kluczowa była także opinia pana Prof. dr hab. Rafała Kowalczyka, za którą serdecznie dziękuję. W związku z tym stwierdzamy, że zwierzę na przekazanych nam materiałach to nie puma. Analiza wskazuje, że jest to zwierzę wyraźnie mniejsze, należące do rodziny kotowatych" - informuje starosta.

Jednocześnie zaapelował do mieszkańców o "zachowanie rozsądnej ostrożności podczas przebywania w lasach i na terenach zielonych oraz o zgłaszanie wszelkich wiarygodnych obserwacji odpowiednim służbom".

Wcześniej urzędnicy prosili mieszkańców, by ci w miarę możliwości nie opuszczali domów i zabezpieczyli zwierzęta. "Zagrożenie jest bezpośrednie, dlatego prosimy wszystkich o natychmiastową reakcję i ostrożność" - apelowano w komunikacie.

​"Prosimy o niewychodzenie z domów. Zostańcie w bezpiecznych pomieszczeniach i ograniczcie wyjścia na zewnątrz do absolutnego minimum. ​Pilnujcie dzieci: pod żadnym pozorem nie wypuszczajcie ich samych z domu. Zabezpieczcie zwierzęta: schowajcie psy, koty oraz zwierzęta gospodarskie w zamkniętych, bezpiecznych miejscach.​ Zamknijcie posesje: pozamykajcie drzwi, bramy i furtki" - apelowała gmina Jerzmanowa.

Zwierzę zauważone w gminie Jerzmanowa
Zwierzę zauważone w gminie Jerzmanowa
Źródło zdjęcia: Gmina Jerzmanowa / Facebook
Zwierzę zauważone w gminie Jerzmanowa
Zwierzę zauważone w gminie Jerzmanowa
Źródło zdjęcia: Gmina Jerzmanowa / Facebook

Obława na "duże zwierzę kotowane"

Poszukiwania zwierzęcia ruszyły, gdy kilka dni temu do starostwa dotarł film od myśliwego, na którym widać przez noktowizor idące w nocy zwierzę. Zostało nagrane w lesie między miejscowościami Wojszyn i Droglowice w powiecie głogowskim.

- Na nagraniu widać duże zwierzę kotowate. Takie potwierdzenie też otrzymaliśmy z Inspektoratu Wojewódzkiego Weterynarii. W tej chwili sprawdzamy, czy to nagranie jest autentyczne w 100 procentach, natomiast wszystko wskazuje na to, że jest. Mamy również informacje od kolejnego mieszkańca, który dziś w nocy zaobserwował duże zwierzę kotowate na terenie naszego powiatu, które przebiegło mu przez drogę - powiedział w czwartek tvn24.pl Michał Wnuk, starosta głogowski.

Zwierzę widoczne na nagraniu zarejestrowanym przez myśliwego
Zwierzę widoczne na nagraniu zarejestrowanym przez myśliwego
Źródło zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Głogowie

"Z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo prosimy o niewchodzenie do lasu oraz na tereny przyległe. W przypadku zaobserwowania drapieżnika prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, oddalenie się i przekazanie informacji do PCZK Głogów, tel. 76 72 82 833 lub o kontakt z Policją pod nr 112" - czytamy w komunikacie umieszczonym przez gminę Pęcław.

Źródło: tvn24.pl
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