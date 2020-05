Celowo rozjechał psa, wszystko nagrał telefonem. Skazany na dwa lata prac społecznych

Najpierw przejechał po brzuchu i tylnych łapach, później po głowie

Co widać na nagraniu? Najpierw B. woła do psa "Stary, ku***, podnoś się!", po czym przejeżdża mu po brzuchu i tylnych łapach. Pies wydobywa z siebie przeraźliwy jęk. A mężczyzna jeszcze kilka razy cofa i znów po nim przejeżdża. "Co ci, ku***, co ci? Podnoś się" - mówi do konającego czworonoga. "Ch***wo tak trochę. Ale ch**, teraz chodzić nie umiesz, to masz teraz na łeb" - pastwi się nad zwierzęciem, po czym przejeżdża po jego głowie. Film był na tyle drastyczny, że nie zdecydowaliśmy się go opublikować.