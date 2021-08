Samochód wpadł w poślizg, uderzył bokiem w przód innego auta. Nie żyje dwoje 20-latków

W okolicach Głuszycy Górnej (Dolny Śląsk) zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący hondą 20-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Zginął on i jego 20-letnia pasażerka.

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 19 na odcinku drogi wojewódzkiej nr 381 między Głuszycą Górną, a Nową Rudą.

Nie żyje 20-letni kierowca i jego pasażerka

- Wstępnie określona przyczyna tego zdarzenia to niedostosowanie prędkości przez kierującego 20-latka do warunków panujących na drodze. W niedzielę było mokro, padał deszcz - mówi Marcin Świeży, rzecznik wałbrzyskiej policji. I dodaje: - W pewnym momencie honda wpadła w poślizg, wjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się bokiem z nadjeżdżającym z naprzeciwka audi. Policjanci przesłuchali na miejscu świadków, którzy widzieli to zdarzenie z perspektywy innego samochodu.