Radziecki pomnik w Głubczycach został zdemontowany. "28. obiekt tego typu, jaki usunęliśmy w ciągu roku"

Tak zwany pomnik wdzięczności został wzniesiony w 1945 roku i przez dziesiątki lat - prężąc się na rogu ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Żeromskiego - przypominał o dramatycznej historii regionu. To klasyczny obelisk na cokole i postumencie schodkowym, zwieńczony pięcioramienną gwiazdą na iglicy. W piątek sam przeszedł już do przeszłości.

"Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej opiera się na kłamstwie"

Prezes IPN przypomniał, że pierwszy z dwóch "pomników wdzięczności" w Głubczycach usunięty w październiku 2022 r. był jeszcze kilka lat temu remontowany dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. - Widziałem tam plakaty z Leninem, nie dziwi mnie zachowanie frakcji komunistycznych z Włoch czy Hiszpanii. Część elit unijnych chce restaurować takie pomniki, bo są one kompatybilne z ich systemem wartości. Jestem tym oburzony. To jest karygodne - mówił.

- Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej opiera się na kłamstwie. Naukowe kłamstwo jest czynnikiem oddziaływania na mieszkańców tego kraju. "Bohaterowie Armii Czerwonej" są tym, co buduje ich dzisiejszą tożsamość. Pozwala to Putinowi trzymać Rosjan w garści. To pokazuje imperialne myślenie, że Europa Środkowa jest wciąż częścią imperium rosyjskiego. Znowelizowany kodeks federacji mówi, że za każdy zburzony pomnik grożą trzy lata prac przymusowych. Chcą nas karać za to, że w wolnej i niepodległej Polsce burzymy sowieckie pomniki. Są prowadzone cztery takie sprawy. Im się wydaje, że Europa Środkowa jest wciąż sowiecką kolonią - ocenił.