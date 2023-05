Rozbił kradziony samochód. Sam zgłosił się do policjantów

czytaj dalej

500 plus w górę. Od stycznia 2024 roku świadczenie na dziecko 500 plus ma zostać podwyższone do 800 złotych - wynika z zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Świadczenie nie było podwyższane od 2016 roku, kiedy program Rodzina 500 plus uruchomiono. Prezes PiS zapowiedział też zniesienie opłat za korzystanie z autostrad.