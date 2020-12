Cierpienie terriera. Łańcuch wrastał mu w ciało

Billy ma około cztery lata. Całe życie spędził na łańcuchu. Kiedy on rósł, metal coraz bardziej wrastał mu w skórę, powodując otwartą ranę. Zajęta pracą właścicielka nie dostrzegała dramatu zwierzęcia. Kiedy podpisywała zrzeczenie praw własności do psa, błędnie określiła jego płeć.

"Całe życie to łańcuch"

- Po odgarnięciu sierści ukazała się otwarta rana od łańcucha. To musiało trwać od dłuższego czasu. Łańcuch zaciskał się na ciele, coraz mocniej w nie wrastał. Każdy ruch psa skalpował go ze skóry. Jak można było tego nie zauważyć - oburza się Aleksandra Czechowska z TOZ Opole.

Właścicielka psa tłumaczyła wolontariuszom, że nie widziała ran, przyznała, że jest zajęta pracą. Podpisując zrzeczenie praw własności do psa oświadczyła, że to suczka - Ewa. Jednak niedługo potem suczka okazała się samcem. "Roboczo" dostał imię Billy.

- Czy wymaga to dodatkowego komentarza? Billy ma około czterech lat, całego jego życie to łańcuch. Przede wszystkim nigdy nie powinien mieć tego łańcucha założonego. To przymarza do skóry, nie rozciąga się. Będziemy składać do organów ścigania zawiadomienie w tej sprawie - zapewnia Czechowska.