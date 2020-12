16-latek podejrzany o kilkanaście podpaleń, przy kilku miał mu pomagać kolega - strażak ochotnik

16-letni mieszkaniec gminy Głogówek (woj. opolskie) podejrzany jest o kilkanaście podpaleń stert słomy w całym regionie. W co najmniej pięciu miał mu pomagać kolega - strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej. 20-latek już usłyszał zarzuty. Jego młodszym kolegą zajmie się sąd rodzinny.

W powiecie prudnickim - głównie w gminach Głogówek i Lubrza - od marca do sierpnia doszło do kilkunastu pożarów balotów słomy, ułożonych w sterty na polach. Za każdym razem scenariusz się powtarzał - ogień pojawiał się w nocy. Kryminalni badający sprawę nie mieli wątpliwości, że pożary były celowo wzniecane. Przez kilka miesięcy nie udawało się namierzyć sprawców. A straty rolników rosły, wraz z ostatnim podpaleniem, dobijając do ponad 400 tysięcy złotych.