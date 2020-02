Zniszczone lampy na przyszpitalnym lądowisku. "Niezrozumiały akt wandalizmu"

Śmigłowiec nie wyląduje

Wandal nie zniszczył wszystkich lamp. Trzy wciąż działają, ale śmigłowcom nie zapewniają dostatecznej widoczności. To oznacza, że nie mogą one tu lądować. - Jeżeli chodzi o loty wykonywane w nocy, obowiązują nas przepisy prawa lotniczego, które mówią jasno, że lądowanie musi być wykonywane na miejscu oświetlonym, czyli tak zwanym udokumentowanym miejscu nocnym - wyjaśnia Patryk Rzońca, zastępca dyrektora do spraw ratownictwa medycznego, organizacji i planowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Brak możliwości lądowania przekłada się z kolei na wydłużenie czasu transportu, bo chorych do szpitala dowozić trzeba teraz karetkami. Taka sytuacja może potrwać nawet do końca marca. Wszystko dlatego, że lampy produkowane są w Czechach i we Włoszech. Szpital zgłosił się już do czeskiego producenta. - Jednak czas oczekiwania na lampy to około sześć tygodni. Mamy nadzieję, że do końca marca uda nam się je zainstalować - mówi rzecznik szpitala. I dodaje, że koszt wymiany lamp to ponad 20 tysięcy złotych.