Uczeń celował do nauczyciela z atrapy pistoletu. "Miała być piąteczka"

Podczas lekcji uczeń Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie (Dolnośląskie) przystawił nauczycielowi do głowy atrapę pistoletu. - Miała być piąteczka, słyszałem - tak sobie żartował. Teraz żałuje i przeprasza.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Jeden z uczniów przyniósł do szkoły pistolet na kapiszony. W trakcie lekcji wstał z ławki i podszedł do nauczycielskiego biurka. Sytuację nagrał telefonem jego kolega z klasy.