Sześciolatek wypadł przez okno na drugim piętrze. Pijany ojciec był w drugim pokoju

Policjanci z Głogowa (województwo dolnośląskie) wyjaśniają, jak doszło do wypadku, w wyniku którego sześcioletni chłopiec wypadł przez okno z drugiego piętra bloku. Dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala. W momencie zdarzenia ojciec sześciolatka był pijany.

Pijany ojciec był w drugim pokoju

Dziecko trafiło do głogowskiego szpitala. - Sześciolatek ma liczne złamania oraz urazy wielonarządowe. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki - powiedziała portalowi miedziowe.pl Ewa Todorov, rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego. Potem podjęto decyzję o przetransportowaniu chłopca do jednego z wrocławskich szpitali.

Jak podkreśla Szuwikowski trwa ustalanie okoliczności wypadku. Nie wiadomo na przykład, czy okno przez które wypadło dziecko było otwarte, czy chłopiec otworzył je sam. - Wiemy, że w mieszkaniu przebywał pod opieką ojca. Gdy doszło do wypadku mężczyzna znajdował się w drugim pokoju. Był pijany - przekazuje policjant. I dodaje, że badanie wykazało, że ojciec sześciolatka we krwi miał około dwóch promili alkoholu. Matka chłopca - w momencie, gdy doszło do wypadku - była w pracy. W mieszkaniu znajdował się jeszcze 13-latek. Ojca dziecka, które wypadło przez okno zatrzymała policja. W poniedziałek przed południem mężczyzna wciąż trzeźwiał, a więc nie dało się go przesłuchać.