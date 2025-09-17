Logo strona główna
Wrocław

Próbował taranować przechodniów. Dawid Z. stanie przed sądem

Dawid Z. złapany przez "łowców głów"
Dawid Z. usłyszał w prokuraturze zarzuty
Źródło: TVN24
Jest akt oskarżenia w sprawie kierowcy z Głogowa, który próbował rozjechać grupę pieszych w centrum miasta, a potem skutecznie ukrywał się przez dwa miesiące. Wyczyny 32-latka widać na nagraniu. Dawidowi Z. grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W toku postępowania mężczyzna nie przyznał się do winy.

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie Dawida Z. Według śledczych to właśnie on 18 stycznia miał siedzieć za kierownicą auta i próbował taranować pieszych w centrum Głogowa.. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz przekazała właśnie, że 14 sierpnia do Sądu Rejonowego w Złotoryi skierowano akt oskarżenia wobec 32-latka.

- 18 stycznia 2025 roku około godziny 23.30 w Głogowie naruszył umyślnie zasady ruchu drogowego, stworzył zagrożenie życia i zdrowia kilkunastu osób oraz sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Przed jego samochodem uciekało kilkanaście osób. Jeden mężczyzna został potrącony przez Dawida Z. (tożsamości poszkodowanego mężczyzny nie udało się ustalić) - przypomniała Liliana Łukasiewicz.

Z ustaleń śledczych wynika, że Dawid Z. podczas swojej jazdy po centrum miasta spowodował straty w mieniu na 14 tysięcy złotych. Śledczy ustalili również, że w chwili zdarzenia 32-latek był w nieodpowiednim stanie psychofizycznym. Natomiast nie ustalono, czy podczas jazdy był pod wpływem środków odurzających bądź alkoholu.

W toku postępowania Dawid Z. twierdził, że zanim wsiadł za kierownicę, miał się wdać w konflikt z kilkoma osobami w jednym z lokali w Głogowie. Po tej sytuacji miał zostać wyproszony z lokalu. Wówczas z obawy przed wspomnianymi osobami miał wsiąść do auta. - Prokuratura nie potwierdziła tej wersji zdarzeń - powiedziała dziennikarce TVN24 Liliana Łukasiewicz.

Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W marcu Z. przedstawiono zarzuty. Podejrzany nie przyznał się do winy. Zgodnie z decyzją sądu, trafił do aresztu, w którym będzie przebywać do 20 września.

Dawid Z. był 19 razy karany za m.in. pobicia, udział w bójkach, czynną napaść na policjanta, niestosowanie się do zakazów sądowych. Wiadomo, że dwa razy odbywał karę pozbawienia wolności. 

CZYTAJ TEŻ: Próbował rozjechać pieszych w centrum Głogowa. Trafił w ręce policji

Taranował ludzi, jechał po chodniku

Dramatyczne sceny rozegrały się 18 stycznia 2025 r. w centrum Głogowa. Po zdarzeniu na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tym, że w jednym z lokali najpierw doszło do awantury, a następnie jeden z uczestników wsiadł do auta i próbował taranować przechodniów.

samochod
Kierowca taranował przechodniów na chodniku
Źródło: Kontakt24

W internecie pojawiły się nagrania, które miały zostać wykonane właśnie w trakcie tego zdarzenia. Widać na nich, jak kierowca dużego samochodu o ciemnej barwie kilka razy nerwowo cofa i zakręca, a także goni przechodniów, znajdujących się na chodniku. Przynajmniej jedna osoba na filmie zostaje potrącona. W końcu kierowca wycofuje samochód, wjeżdża w inną ulicę i się oddala.

CZYTAJ WIĘCEJ: Taranował samochodem przechodniów

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 23:25. Nie mamy informacji o awanturze, natomiast było zgłoszenie o pojeździe, który miał przejechać grupę osób. Po przyjeździe policji na miejsce nie było poszkodowanych, jedynie kilka uszkodzonych pojazdów, zaparkowanych wzdłuż drogi. Na podstawie monitoringu potwierdzaliśmy zgłoszenie - poinformowała wtedy Aleksandra Pieprzycka, oficer prasowy KWP Wrocław.  

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a auto porzucił w okolicy Lubina. Prokuratura Rejonowa w Głogowie wystosowała list gończy za mężczyzną. 

Kierowca wjeżdżał w przechodniów w Głogowie
Kierowca wjeżdżał w przechodniów w Głogowie
Źródło: Kontakt24

Ukrywał się, namierzyli go "łowcy głów"

Dolnośląscy "łowcy głów" zatrzymali mężczyznę 18 marca 2025 r. w Bolesławcu. Jak poinformowała policja, został zatrzymany około godziny 20 na terenie jednego z kompleksów mieszkalnych w zachodniej części województwa dolnośląskiego.  

Z ustaleń śledczych wynikało, że podejrzany mógł ukrywać się wcześniej na terenie Niemiec.

- Wielokrotnie zmieniał on miejsca przebywania. Pomagało mu grono najbliższych znajomych ze środowiska między innymi przestępczego. To była osoba, która często zmieniała miejsca zamieszkania. W trakcie poszukiwań zmienił również delikatnie swój wizerunek, co utrudniało nam początkowo poszukiwania tej osoby, ale ostatecznym efektem było jego zatrzymanie - mówił wówczas TVN24 dolnośląski łowca głów.

Zatrzymano Dawida Z., który w styczniu próbował rozjechać pieszych w centrum Głogowa
Zatrzymano Dawida Z., który w styczniu próbował rozjechać pieszych w centrum Głogowa
Źródło: KWP we Wrocławiu
Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24, Policja

Województwo dolnośląskie Głogów
