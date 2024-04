Nie może sam oddychać i jeść

- Stan zdrowia tego dziecka jest na tyle dobry, że on mógł już Oddział Intensywnej Terapii opuścić, ale cały czas wymaga opieki, bo on nie może sam oddychać i jeść. On potrzebuje rehabilitacji w przyszłości, jest w stanie, który trudno za normalny uznać. To nie jest zdanie moje, tylko pani, która nim się zajmuje z punktu widzenia prawnego w rodzinnym domu dziecka - mówił Tomasz Kanik na antenie TVN24.