Marcinek zmarł w szpitalu, zmiana zarzutów dla jego rodziców

Nowe zarzuty dla rodziców

Marcin G. ma dwa zarzuty. Oba dotyczą znęcania się nad synami. W przypadku młodszego, 11-tygodniowego Marcinka, doprowadziło to do jego śmierci, a w przypadku drugiego, dwuletniego Filipa, do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. - Co ważne, dopuścił się tych czynów w wyniku motywacji zasługującego na szczególne potępienie - zaznacza prokurator rejonowy w Głogowie Marek Wójcik.