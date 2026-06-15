Wrocław Mieli zapewnić dziewczynkom bezpieczny dom. Wyrok w sprawie rodziny zastępczej Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wyrok w sprawie rodziców zastępczych. Byli oskarżeni o znęcanie się i molestowanie dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Sąd Rejonowy w Głogowie ogłosił wyrok w sprawie małżeństwa prowadzącego zawodową rodzinę zastępczą, oskarżonego o znęcanie się i wykorzystywanie seksualne dzieci. Mariusz D. został skazany na 15 lat więzienia za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wobec dwóch małoletnich dziewczynek. Mężczyzna został oczyszczony z zarzutu znęcania się nad dziećmi. Marta D. została uniewinniona od wszystkich zarzutów.

Sąd orzekł także wobec oskarżonego środek zabezpieczający w postaci terapii. Dodatkowo Mariusz D. musi zapłacić zadośćuczynienie w wysokości 15 tysięcy złotych jednej z pokrzywdzonych oraz 25 tysięcy złotych drugiej.

Wyrok w sprawie rodziców zastępczych Źródło zdjęcia: TVN24

Sąd nałożył na niego również 15-letni zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz zakaz wykonywania zawodów i zajmowania stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, ich edukacją i leczeniem.

- Wyrok będzie podlegał ocenie. Prokuratura ze swojej strony będzie występować o uzasadnianie. Po uzyskaniu i analizie pisemnego uzasadnienia podejmiemy decyzję, czy będzie apelacja. Wnioskowaliśmy o dożywocie - informuje Anna Wałęga z Prokuratury Rejonowej w Głogowie.

Małżeństwo było oskarżone o znęcanie się nad dziećmi Źródło zdjęcia: TVN24

Rodzice zastępczy oskarżeni o krzywdzenie dzieci

Małżeństwo D. prowadziło w jednej z miejscowości w powiecie głogowskim zawodową rodzinę zastępczą. W 2021 r. trafiły tam dwie siostry, nad którymi miało ono sprawować pieczę zastępczą. W październiku 2024 r. sześciolatka i ośmiolatka trafiły do rodziny adopcyjnej. Dopiero tam opowiedziały o tym, co przeżywały w domu małżeństwa D.

- Starsza powiedziała podczas kąpieli, że wujek ją dotykał. Na drugi dzień mieliśmy kontrolę z ośrodka. Zgłosiliśmy paniom. Składając zeznania, gubili się na każdym kroku. Dla mnie (wyrok - red.) jest śmieszny. On nie powinien w społeczeństwie funkcjonować - mówi oskarżyciel posiłkowy, obecny opiekun dziewczynek.

Oskarżyciel posiłkowy: "On nie powinien funkcjonować w społeczeństwie" Źródło: TVN24

Prokuraturę o sprawie powiadomił ośrodek adopcyjny - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Małżeństwo D. zostało zatrzymane. Śledztwo dotyczyło molestowania dwóch dziewczynek.

Obecnie dziewczynki są bezpieczne. - Uczą się, funkcjonują, chodzą do szkoły. Chodzą do psychologa do poradni, psycholog przychodzi do domu. One potrzebują pomocy - podkreśla oskarżyciel posiłkowy, obecny opiekun dziewczynek.

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Zarzuty dla małżeństwa

46-letniemu Mariuszowi D. prokurator postawił po zatrzymaniu w 2024 roku zarzuty związane z wykorzystywaniem seksualnym ośmioletniej dziewczynki, w tym kilkanaście zarzutów zbrodni zgwałcenia dziecka. Mężczyzna podejrzany był też o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad młodszą z sióstr. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Zarzuty w głogowskiej prokuraturze usłyszała wtedy też 43-letnia żona D. Kobieta była podejrzana o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziewczynkami.

Małżeństwo oskarżone o znęcanie się nad dziećmi Źródło zdjęcia: TVN24

W kwietniu 2025 roku prokurator postawił Mariuszowi D. kolejne zarzuty molestowania seksualnego innej, wówczas pięcioletniej dziewczynki przebywającej w pieczy zastępczej u małżeństwa. Zarzuty rozszerzono po kolejnym doniesieniu złożonym do prokuratury przez innego rodzica adopcyjnego.

Z opinii biegłych wynikało, że oskarżeni byli poczytalni. Mężczyzna nie przyznał się do winy, podobnie jak jego żona.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Głogowie w październiku 2025 roku.

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Od lat prowadzili zawodową rodzinę zastępczą

Według prokuratury, małżeństwo prowadziło zawodową rodzinę zastępczą od stycznia 2021 r. W tym samym czasie w rodzinie na raz mogło przebywać nie więcej niż pięcioro dzieci w wieku od kilku tygodni do sześciu lat. W różnych okresach, na przestrzeni kilku lat, w rodzinie przebywało dziesięcioro dzieci.

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