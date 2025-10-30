Mieli zapewnić im bezpieczny dom, odpowiedzą za znęcanie się i molestowanie dzieci

Głogów Źródło: Google Earth

Małżeństwo Dz. prowadziło w miejscowości w powiecie głogowskim zawodową rodzinę zastępczą. W 2021 r. trafiły tam dwie siostry, nad którymi miało ono sprawować pieczę zastępczą. W październiku 2024 r. sześciolatka i ośmiolatka trafiły do rodziny adopcyjnej. Dopiero tam opowiedziały o tym, co przeżywały w domu małżeństwa Dz.

Prokuraturę o sprawie powiadomił ośrodek adopcyjny – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Śledztwo wszczęła ona w połowie stycznia. Małżeństwo Dz. zostało zatrzymane 6 lutego.

W czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz poinformowała, że akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Głogowie.

Prokurator przypomniała, że śledztwo w tej sprawie dotyczyło molestowania dwóch dziewczynek.

Zarzuty dla małżeństwa

46-letniemu Mariuszowi Dz. prokurator postawił po zatrzymaniu zarzuty związane z wykorzystywaniem seksualnym ośmioletniej dziewczynki, w tym kilkanaście zarzutów zbrodni zgwałcenia dziecka. Mężczyzna podejrzany jest też o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad młodszą z sióstr. Do przestępstw zarzucany D. miało dochodzić od lutego 2021 r. do października 2024 r. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Zarzuty w głogowskiej prokuraturze usłyszała wtedy też 43-letnia żona Dz. Kobieta jest podejrzana o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziewczynkami. Ma ona m.in. dozór policyjny.

W kwietniu prokurator postawił Mariuszowi Dz. kolejne zarzuty molestowania seksualnego innej, wówczas pięcioletniej dziewczynki przebywającej w pieczy zastępczej u małżeństwa Dz. Zarzuty rozszerzono po kolejnym doniesieniu złożonym do prokuratury przez innego rodzica adopcyjnego.

Mariusz Dz. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Do zarzutów nie przyznała się również jego żona.

Od lat prowadzili zawodową rodzinę zastępczą

Według prokuratury, małżeństwo Dz. prowadziło zawodową rodzinę zastępczą od stycznia 2021 r. W tym samym czasie w rodzinie na raz mogło przebywać nie więcej niż pięcioro dzieci w wieku od kilku tygodni do sześciu lat. W różnych okresach, na przestrzeni kilku lat, w rodzinie przebywało dziesięcioro dzieci.

Rzeczniczka legnickiej prokuratury przekazała, że z opinii psychiatrycznej wynika, że oskarżeni byli poczytalni. - W ocenie biegłego seksuologa podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, które nie wynikały z zaburzeń psychicznych o podłożu seksualnym – wskazał prokurator Łukasiewicz.

Prokurator przypomniał też, że ze śledztwa wyłączono materiały dotyczące nadzoru nad rodziną zastępczą przez Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie. - Postępowanie w tej sprawie umorzono – dodała rzeczniczka legnickiej prokuratury.

Marcie Dz. za zarzucone przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Czyny, których miał dopuścić się Mariuszu Dz. zagrożone są nawet dożywociem.

