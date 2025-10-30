Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Mieli zapewnić im bezpieczny dom, odpowiedzą za znęcanie się i molestowanie dzieci

Molestował dziewczynkę (zdjęcie ilustracyjne)
Głogów
Źródło: Google Earth
Do Sądu Rejonowego w Głogowie trafił akt oskarżenia przeciwko małżeństwu Dz. Śledczy zarzucają 46-letniemu Mariuszowi Dz. wielokrotne zgwałcenie ośmioletniej dziewczynki oraz znęcanie się nad jej młodszą siostrą. Jego 43-letnia żona odpowie za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziećmi. W toku postępowania mężczyźnie postawiono również dodatkowe zarzuty dotyczące molestowania innej, pięcioletniej dziewczynki, która przebywała w pieczy zastępczej u małżeństwa. 

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Małżeństwo Dz. prowadziło w miejscowości w powiecie głogowskim zawodową rodzinę zastępczą. W 2021 r. trafiły tam dwie siostry, nad którymi miało ono sprawować pieczę zastępczą. W październiku 2024 r. sześciolatka i ośmiolatka trafiły do rodziny adopcyjnej. Dopiero tam opowiedziały o tym, co przeżywały w domu małżeństwa Dz.

Prokuraturę o sprawie powiadomił ośrodek adopcyjny – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Śledztwo wszczęła ona w połowie stycznia. Małżeństwo Dz. zostało zatrzymane 6 lutego.

W czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz poinformowała, że akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Głogowie.

Prokurator przypomniała, że śledztwo w tej sprawie dotyczyło molestowania dwóch dziewczynek.

Ma zarzuty molestowania ośmiolatki i siedmiolatki. Był ojcem zastępczym dziewczynek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ma zarzuty molestowania ośmiolatki i siedmiolatki. Był ojcem zastępczym dziewczynek

Zarzuty dla małżeństwa

46-letniemu Mariuszowi Dz. prokurator postawił po zatrzymaniu zarzuty związane z wykorzystywaniem seksualnym ośmioletniej dziewczynki, w tym kilkanaście zarzutów zbrodni zgwałcenia dziecka. Mężczyzna podejrzany jest też o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad młodszą z sióstr. Do przestępstw zarzucany D. miało dochodzić od lutego 2021 r. do października 2024 r. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Zarzuty w głogowskiej prokuraturze usłyszała wtedy też 43-letnia żona Dz. Kobieta jest podejrzana o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziewczynkami. Ma ona m.in. dozór policyjny.

W kwietniu prokurator postawił Mariuszowi Dz. kolejne zarzuty molestowania seksualnego innej, wówczas pięcioletniej dziewczynki przebywającej w pieczy zastępczej u małżeństwa Dz. Zarzuty rozszerzono po kolejnym doniesieniu złożonym do prokuratury przez innego rodzica adopcyjnego.

Mariusz Dz. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Do zarzutów nie przyznała się również jego żona.

Od lat prowadzili zawodową rodzinę zastępczą

Według prokuratury, małżeństwo Dz. prowadziło zawodową rodzinę zastępczą od stycznia 2021 r. W tym samym czasie w rodzinie na raz mogło przebywać nie więcej niż pięcioro dzieci w wieku od kilku tygodni do sześciu lat. W różnych okresach, na przestrzeni kilku lat, w rodzinie przebywało dziesięcioro dzieci.

Rzeczniczka legnickiej prokuratury przekazała, że z opinii psychiatrycznej wynika, że oskarżeni byli poczytalni. - W ocenie biegłego seksuologa podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, które nie wynikały z zaburzeń psychicznych o podłożu seksualnym – wskazał prokurator Łukasiewicz.

Prokurator przypomniał też, że ze śledztwa wyłączono materiały dotyczące nadzoru nad rodziną zastępczą przez Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie. - Postępowanie w tej sprawie umorzono – dodała rzeczniczka legnickiej prokuratury.

Marcie Dz. za zarzucone przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Czyny, których miał dopuścić się Mariuszu Dz. zagrożone są nawet dożywociem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Głogówdolnośląskiedzieci
Czytaj także:
Proces toczy się przed poznańskim sądem
Zabił żonę i dwie małe córki. Wyrok dożywocia uchylony, bo orzekał "neosędzia"
Poznań
Strzelał do dzików w Józefowie
Wśród domów jednorodzinnych strzelał do dzików. Jeden nie przeżył
WARSZAWA
polsat shutterstock_2654855317
Żona Solorza odwołana z rady nadzorczej kolejnej spółki
BIZNES
Dariusz Matecki
Akt oskarżenia przeciwko Mateckiemu. "Zarzuty są porażające" 
Polska
lukoil shutterstock_2450438355
Wiadomo, komu Łukoil sprzeda swoje zagraniczne aktywa
BIZNES
Burza, piorun, błyskawica, wyładowania
Gdzie jest burza? Może mocniej padać i wiać
METEO
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Jak znaleźć grób? Wyszukiwarki mogił i aplikacje
Polska
Drzewo spadło na samochód w województwie zachodniopomorskim
Powalone drzewa i ranni. Silny wiatr w Polsce
METEO
Wskoczył na maskę fiata i zatrzasnął drzwi kierowcy
Był zamaskowany, skoczył na maskę jadącego auta
Opole
Katarzyna Kęcka
Nowy model opieki nad pacjentem? Ministerstwo Zdrowia stawia na współpracę zawodów medycznych
Piotr Wójcik
euro pieniadze shutterstock_2245025629
"Perspektywy niepewne". Jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych
BIZNES
imageTitle
Czwartoligowiec napędził stracha Lechowi
EUROSPORT
1 listopada, Wszystkich Świętych, cmentarz
Czy na cmentarz trzeba będzie zabrać parasol?
METEO
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Coraz mniej dzieci w przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte
Klaudia Kamieniarz
Łukasz Mejza na posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia 2025 roku
Wniosek w sprawie Mejzy podpisany. Policja potwierdza
Polska
Taksówka samoczynnie ruszyła na ruchliwą ulicę
Dramatyczne nagranie. Jej auto samo wyjechało na ruchliwą ulicę
Lubuskie
imageTitle
Ćwierćfinał nie dla Kawy. Fatalny serwis pogrążył Polkę
EUROSPORT
urna prochy pogrzeb shutterstock_1225149490
Zmiany w ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy. Jest projekt
BIZNES
Wiceprezydent Krakowa Elżbieta K. w 2016 roku
Była wiceprezydent oskarżona. Wraz z nią czworo innych urzędników
Kraków
Zdjęcie z protokołu kontroli brzeskiego PIW w Czchowie
Właściciel lwów i tygrysa z zarzutami
Kraków
Policjanci eskortowali rodzącą do szpitala
Migał światłami, w aucie była rodząca kobieta
WARSZAWA
Mężczyzna odpowie za włamanie do kościoła
Włamał się do kościoła i wypił wino mszalne
Katowice
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu
BIZNES
imageTitle
Nazwał "bydłem" kibiców Legii, teraz przeprasza
EUROSPORT
Zatrzymani za jazdę hulajnogą z promilami, zaśmiecanie i wulgaryzmy
Wysokie mandaty za jazdę hulajnogą i inne "wyczyny"
Kujawsko-Pomorskie
Jamajka "przed" i "po" przejściu huraganu Melissa
Zdjęcia satelitarne pokazują tragedię Jamajki
METEO
Mężczyzna został zatrzymany po pościgu
W lesie porzucił auto i próbował uciec pieszo
Katowice
Donald Trump
Trump: może dojść do transakcji na bardzo dużą skalę
BIZNES
imageTitle
Kibice Liverpoolu nie widzieli takiego meczu od 91 lat
EUROSPORT
Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty
"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica