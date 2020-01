Kierowca i pasażerowie pod wpływem narkotyków. Wieźli niemowlęta, uciekali przed policją

21-letni mieszkaniec Głogowa (województwo dolnośląskie) nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Po pościgu ulicami miasta okazało się, że on i jego pasażerowie byli pod wpływem narkotyków. W aucie oprócz dorosłych, znajdowały się też kilkumiesięczne dzieci.

Policjanci patrolujący ulice Głogowa zauważyli samochód, który poruszał się bez tablic rejestracyjnych. Kierowcę mercedesa postanowili zatrzymać do kontroli. Ten jednak nie zareagował na sygnały dawane przez policjantów.

Ucieczka

- Zareagował przyspieszeniem i ucieczką - relacjonuje Bogdan Kaleta z policji w Głogowie. Kierowca tracił panowanie nad autem i przekraczał dopuszczalną prędkość. Co więcej, na jednym ze skrzyżowań omal nie potrącił pieszego. W końcu policjantom udało się zablokować samochód. - Kiedy chcieli otworzyć drzwi pojazdu zostały one zablokowane przez kierowcę. Mężczyzna nie reagował też na wezwanie do otwarcia drzwi, dlatego policjanci wybili szyby w pojeździe - przekazuje Kaleta.