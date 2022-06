Gasili pożar w piwnicy, znaleźli niewybuchy z II wojny światowej. Zarzuty dla 42-latka

Jak przekazała prokurator, mężczyzna częściowo przyznał się do zarzutów. - Twierdzi, że zbierał te artefakty w związku z zainteresowaniem historią. Prokurator ocenił jednak, że ilość amunicji znalezionej w piwnicy mogła doprowadzić do istotnego zagrożenia dla mieszkańców - przekazała Tkaczyszyn. I dodała, że śledczy zawnioskowali do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztu.