Chciał taranować autem przechodniów. Trafił do prokuratury

Dolnośląscy "łowcy głów" zatrzymali Dawida Z., który w styczniu próbował rozjechać pieszych w centrum Głogowa Źródło: Dolnośląska policja

Dawid Z., który jest podejrzany o to, że w styczniu próbował rozjechać pieszych w centrum Głogowa (woj. dolnośląskie), został doprowadzony do prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Do dramatycznych zdarzeń doszło w styczniu, za kierowcą wystawiono list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Dolnośląscy "łowcy głów" zatrzymali mężczyznę we wtorek.

Zdaniem śledczych to właśnie Dawid Z. 18 stycznia miał siedzieć za kierownicą auta i próbował taranować pieszych w centrum Głogowa. To 32-letni mężczyzna z kryminalną kartoteką. 27 stycznia sąd w Głogowie wydał za nim list gończy jako podejrzanym o spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym, to jest o przestępstwo z artykułu 175 paragraf 1 Kodeksu karnego, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Później Sąd Okręgowy w Legnicy zgodził się na tymczasowe aresztowanie 31-latka i przychylił się także do wniosku prokuratury o wydanie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Trafił w ręce policji

Dolnośląscy "łowcy głów" zatrzymali mężczyznę we wtorek, 18 marca w Bolesławcu. Jak poinformował w środę asp. szt. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Dawid Z. został zatrzymany około godziny 20 na terenie jednego z w kompleksów mieszkalnych w zachodniej części województwa dolnośląskiego.

- Wiemy, że ukrywał się także poza granicami kraju. Koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ujęli go, gdy pojawił się w Polsce - mówi tvn24.pl oficer policji, proszący o zachowanie anonimowości.

Zatrzymanie Dawida Z., który w styczniu próbował rozjechać pieszych w centrum Głogowa Źródło: KWP we Wrocławiu

Kierowca taranował ludzi, jechał po chodniku

Dramatyczne sceny rozegrały się 18 stycznia w centrum Głogowa. Po zdarzeniu na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tym, że w jednym z lokali najpierw doszło do awantury, a następnie jeden z uczestników wsiadł do auta i próbował taranować przechodniów.

Kierowca taranował przechodniów na chodniku Źródło: Kontakt24

W internecie pojawiły się nagrania, które miały zostać wykonane właśnie w trakcie tego zdarzenia. Widać na nich, jak kierowca dużego samochodu o ciemnej barwie kilka razy nerwowo cofa i zakręca, a także goni przechodniów, znajdujących się na chodniku. Przynajmniej jedna osoba na filmie zostaje potrącona. W końcu kierowca wycofuje samochód, wjeżdża w inną ulicę i się oddala.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 23:25. Nie mamy informacji o awanturze, natomiast było zgłoszenie o pojeździe, który miał przejechać grupę osób. Po przyjeździe policji na miejsce nie było poszkodowanych, jedynie kilka uszkodzonych pojazdów, zaparkowanych wzdłuż drogi. Na podstawie monitoringu potwierdzaliśmy zgłoszenie - poinformowała wtedy Aleksandra Pieprzycka, oficer prasowy KWP Wrocław.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, po czym się ukrywał.

Kierowca wjeżdżał w przechodniów w Głogowie Źródło: Kontakt24