Bus zjechał ze swojego pasa, uderzył czołowo w auto osobowe. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 14 na odcinku między Głogowem i Brzegiem Głogowskim (woj. dolnośląskie). Jak informuje policja, bus z nieznanych przyczyn zjechał ze swojego pasa i uderzył w nadjeżdżającego z naprzeciwka seata.

Kierowca nie żyje

Siła uderzenia wyrzuciła samochód osobowy z drogi. Rozgrzany olej wylał się na kolektor i zaczął dymić. Jeden ze świadków chwycił za gaśnicę. Bus obrócił się bokiem do kierunku jazdy.

Dwie osoby podróżujące busem trafiły do szpitala

- W wyniku zdarzenia na miejscu zginął kierujący samochodem osobowym. Busem podróżowały trzy osoby. Dwie z nich zostały ranne. Udzielono im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zespoły ratownictwa medycznego przetransportowały te osoby do szpitala - mówi Tomasz Michalski, rzecznik głogowskiej straży pożarnej.

Kiepska, mokra droga

- To jest droga dojazdowa do huty miedzi, mocno uczęszczana. Jej stan też pozostawia sporo do życzenia - dodaje Michalski.