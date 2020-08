Amstaff zaatakował dzieci na placu zabaw. 10-latka w szpitalu

"Pies wykorzystał sytuację i wybiegł z mieszkania"

- Mężczyzna tłumaczył, że do zdarzenia doszło, gdy otworzył drzwi swojego mieszkania, a pies wykorzystując sytuację, wybiegł z niego i bardzo szybko znalazł się na dworze - mówił Szuwikowski. I dodawał: - Za psem wybiegł też 43-letni właściciel. Jednak było już za późno, a amstaff zdążył zaatakować dziecko. Właściciel psa miał niemal pół promila alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu. Czworonóg został poddany weterynaryjnej obserwacji. Okoliczności tego co się stało wciąż są wyjaśniane. 43-letniemu właścicielowi amstaffa grozi do roku więzienia.