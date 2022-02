Okradł dom, a potem podpalił, by zatrzeć ślady

czytaj dalej

Niedziela to kolejny dzień poszukiwań 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii. Częstochowscy policjanci ustalili, że ford focus należący do zaginionej Aleksandry 10 lutego poruszał się po drodze krajowej nr 91 w rejonie Romanowa i dalej w kierunku Katowic. Apelują do wszystkich osób posiadających nagrania (z monitoringu stacjonarnego lub z kamerek samochodowych), które w tym dniu w godzinach między 20.00 a 24.00 zarejestrowały wskazane auto poruszające się zarówno w kierunku Katowic jak i wracające do Częstochowy o kontakt z policją pod numerem 997 lub 112.