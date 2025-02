czytaj dalej

- Jak zobaczyłam to nagranie to zamarłam. Serce mi waliło, w oczach miałam łzy - mówi dr Marta Siepsiak, psycholożka i wykładowczyni w SWPS w Warszawie. Chodzi o wideo, które opublikowała Akademia Muzyczna w Poznaniu. Na zainscenizowanym nagraniu widać jak wykładowcy obśmiewają nieprzygotowaną do sesji studentkę i wysyłają ją na "specjalną ćwiczeniówkę" do... piwnicy. Klipu nie ma już w internecie, ale wciąż nie milkną echa tej publikacji. Uczelnia tłumaczy, że to był tylko żart. Zamiast śmiechu wywołał falę krytyki.